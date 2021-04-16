Bakan Çavuşoğlu, Bakan Pakdemirli için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Ankara’dan Şırnak’a giden uçağı havada iken arızalanarak Malatya havalimanına acil iniş yapan Pakdemirli’ye geçmiş olsun diledi.

“Sayın Bakan Pademirli ve beraberindekilerin yaşanan bu talihsiz olayı zarar görmeden atlatmaları yüreğimize su serpmiştir” diyen Çavuşoğlu, Pakdemirli ve beraberindekilere şahsı, temsil ettiği halkı ve üreticiler adına geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık ve sıhhat diledi.