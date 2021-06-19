Bakan Çavuşoğlu Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Çavuşoğlu mesajında, “Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı öğreten en değerli varlıklarımızdır. Babalarımız, aile birlikteliğinin ve sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı koymaktadır. Yaşamları boyunca bize güç veren, geleceğe hazırlanmamızda önemli rol oynayan babalarımız, sırtımızı güvenerek yasladığımız dağdır. Düştüğümüzde elimizden tutup kaldıran, bisiklete binmeyi ve yüzmeyi öğrettiği kadar yaşamın ne olduğunu da gösteren, cesaret veren, varlıklarını her daim bize hissettiren kahramanlarımızdırlar” dedi.

