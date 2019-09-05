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Bakan Çavuşoğlu, AB Burs Programı’nın 2019-20 akademik yılı etkinliğine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse ettiği “2019/20 Akademik Yılı Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programı” için dün akşam Bedesten’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, AB Burs Programı’nın 2019-20 akademik yılı etkinliğine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse ettiği “2019/20 Akademik Yılı Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programı” için dün akşam Bedesten’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:06
Bakan Çavuşoğlu, AB Burs Programı’nın 2019-20 akademik yılı etkinliğine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse ettiği “2019/20 Akademik Yılı Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programı” için dün akşam Bedesten’de düzenlenen etkinliğe katıldı.
Bakan Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün evrensel değerlere sahip, üretken bir toplum olduğunu ancak ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı bilgiye ulaşmakta bir takım sorunlar yaşadığını belirterek, son zamanlarda bir kısım öğrencinin bu burslar sayesinde kendisini geliştirme fırsatı yakaladığını ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim alma ve staj yapma imkanına sahip olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu yıl 650 öğrencinin burslara başvuru yaptığını, 150 öğrencinin de bu burslardan yararlanma fırsatı yakaladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Verilen burslar önemli ancak burslardan yararlananların sayısı kısıtlı. Bu sayının daha da arttırılmasını arzu ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu, verdikleri destek için AB yetkililerine ve bu sürecin devamlılığını sağlayıp başarıyla sürdüren British Council yetkililerine teşekkür etti. 

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Çavuşoğlu konuşmasının devamında, toplum olarak AB standartlarına gelmek için üzerlerine düşen görevleri yapmaları gerektiğine de dikkat çekerken, AB burslarından yararlanan ve aldıkları eğitimin ardından ülkeye dönen vatandaşların, bu standartlara ulaşılmasına katkı koyacağına inanç belirtti. “Kıbrıs Türkü, dünyanın neresinde çağdaşlık ve gelişmişlik varsa ona ulaşmak ister” vurgusu da yapan Çavuşoğlu, gerek eğitim, gerekse iş yaşamında bu burslardan yararlanan ve başarılı olan kişileri ayrıca tebrik ederek gittikleri yerlerde edindikleri deneyimleri ve izlenimleri ülkeye taşımalarının önemli olduğuna dikkat çekti.
Etkinlik, Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından burs programına katılarak mezun olan öğrencilerin deneyimlerini anlattığı panelle sona erdi.

 

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:55
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluAB Burs Programı
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