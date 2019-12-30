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Bakan Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şehitleri Anma Programı’nda görev alan okul korosuna ve öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

Bakan Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şehitleri Anma Programı’nda görev alan okul korosuna ve öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:11
Bakan Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi salonunda gerçekleşen törende gerçekleştirdiği konuşmada, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Anma programında gösterdiğiniz üstün performans nedeniyle hepimizi çok duygulandırdınız, gurur duyduk.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin performanslarıyla herkesin takdirini topladığını belirtti.

Yıllarca işini iyi yapanlarla yapmayanları bir tuttuklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, bu algıyı kırarak işini iyi yapanları onore etmek için bu başarı belgelerini verdiklerini söyledi.

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Daha önce Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine de başarı belgelerini takdim ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu konuşmasının devamında “Biliyorsunuz, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan kardeşlerinizin sanat yönleri gelişmiş, ancak vurgulamak isterim ki sizler de onlar kadar güzel bir performan sundunuz ve bizlere tarifsiz duygular yaşattınız. Hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

“Akademik dersler ile birlikte kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri birlikte götürebilenler bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak ve dünyaya hizmet edecektir” diyen Çavuşoğlu, öğrencilerin bu alanlarda gösterdikleri özverinin kendileri için bir kazanç olduğuna işaret ederek, sosyal faaliyetlere katılmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda “Sizin, gerek akademik alanda gerekse kültürel alanda gösterdiğiniz performans bizim yüz akımızdır, gurur kaynağımızdır.” diyen Çavuşoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenleri gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi ve yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğlu20 Temmuz Fen Lisesi
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