Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin 102’nci yılını kutluyoruz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu günü gençlere armağan ederek, ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini gösterdiğini belirtti.

“Gençleri devrimlerin yılmaz bekçisi yapan ve cumhuriyeti onlara emanet eden Atatürk, ülkenin geleceğinin şekillenmesinde gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:





