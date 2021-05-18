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Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mayıs 2021 Salı 13:00
Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin 102’nci yılını kutluyoruz” ifadesini kullandı. 
Çavuşoğlu, Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu günü gençlere armağan ederek, ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini gösterdiğini belirtti. 
“Gençleri devrimlerin yılmaz bekçisi yapan ve cumhuriyeti onlara emanet eden Atatürk,  ülkenin geleceğinin şekillenmesinde gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: 

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“Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşını başlatmasıyla birlikte, Anadolu halkının verdiği kurtuluş mücadelesi, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olmuştur. 19 Mayıs’ta yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için her zaman yol gösterici olmuştur ve yol göstermeye devam edecektir. Atatürk ilkeleri ışığında yetişen gençlerimizin,  fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak ülkemizi her alanda geliştirip ileriye taşıyacaklarına dair inancım tamdır. Gençlerimiz birlik ve beraberlik içinde, halkı ve vatanı için her alanda en iyi şekilde çalışarak, ülkesini daha refah dolu günlere taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anarım”

 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 14:21
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