Bakan Çavuşoğlu, “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü“ için mesaj yayımladı

“Türkiye'yi kaba kuvvetle teslim almaya kalkışanlara karşı tarihi bir mücadele verildi” diyen Çavuşoğlu, Türk milletinin gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceği mesajını açık bir şekilde verdiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yayınladığı mesaj şöyle;

“Darbe girişimine karşı verilen çetin mücadele, Türk toplumun demokrasiye inancını ve ona karşı yapılan müdahalelere duyarlılığını ortaya koymuştur. Türk milletinin dün olduğu gibi bugün ve her zaman ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacağı bu destansı mücadeleyle pekişmiştir.



Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kasteden bu saldırıya, Kıbrıs Türk halkı da tepki göstermiş ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmuştur. Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’deki demokrasiye darbe indirmek, ülkenin aydınlık geleceğini yok etmek isteyenlere karşı Türk milletinin vermiş olduğu demokrasi mücadelesini desteklemiştir.Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 5 yıl önce yapılmış olan bu hain girişime karşı demokrasi mücadelesi sırasında hayatını kaybeden tüm şehitleri saygı ve rahmetle anar, gazilere saygılarımı sunarım”.