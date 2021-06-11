banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Bakan Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün gerçekleştirdiği görüşmede,  Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında var olan iş birliklerinin daha da artırılarak devam etmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

11 Haziran 2021 Cuma 09:00
Bakan Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü
banner337

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 Temmuz’da açılıyor. E-devlet veri merkezinin temeli de aynı tarihte atılıyor. 

322 km’lik köy yolları projesinin 53 km’lik kısmının yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İskele-Çayırova yolunun 15 Kasım’da açılması, Balalan-Yenierenköy yolunun da 2022’de tamamlanması planlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, özellikle karayolları konusundaki sıkıntılar TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a aktarıldı. TC ile KKTC arasındaki Karayolu Master Planı 2021-2022 ek protokolü kapsamında yapılması planlanan ve çalışmaları devam eden 322 km’lik köy yolları projesine ilaveten mağduriyet yaşanan köy yolları için de destek istendi.

banner341
322 km’lik köy yolları projesinin 53 km’lik kısmının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da, İskele-Çayırova Yolu’nun 15 Kasım’da açılacağı teyit edildi. Balalan-Yenierenköy Yolu’nun da 2022 yılında tamamlanması planlandı.

Görüşmede, 20 Temmuz’da e-devlet veri merkezinin temeli atılarak, hizmet alanının genişletilmesi konusuna ilişkin çalışmalara hız verilmesi de değerlendirildi.
Ülkedeki dijitalleşme yolunda fiber optik altyapının genişletilmesi konusunda da fikir birliğine varıldı.

11 Şubat 2021 tarihinde TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı arasında imzalanan e- devlet hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı içerisinde yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerinin altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi’nden danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırılmıştı. Bu karar çerçevesinde danışmanlık ihalesi sonuçlandırılarak, KKTC iletişim altyapısının modernizasyonu için çalışmalar başlatılmıştı.

Bu konu da görüşmede ele alınarak, bir an önce gerekli çalışmaların sonlandırılıp, ülkenin haberleşme sektörünün önünün açılması için uzlaşıya varıldı.
Görüşmede, Yeni Ercan Havalimanı’nın en kısa sürede bitirilerek, hizmete açılması konusu da değerlendirildi.

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2021 09:49
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayResmiye Canaltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜK’ün spot alımları için yasa gücünde kararname
TÜK’ün spot alımları için yasa gücünde kararname
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. İme Akanyeti: “Çevreyi Temizlemek Yerine Kirletmemeyi Öğrenmeliyiz”
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. İme Akanyeti: “Çevreyi Temizlemek Yerine Kirletmemeyi Öğrenmeliyiz”
Erhürman: “Şahsıma ve CTP’ye yönelik itibar suikasti”
Erhürman: “Şahsıma ve CTP’ye yönelik itibar suikasti”
Kıb-Tek'de neler oluyor
Kıb-Tek'de neler oluyor
Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği İngiltere’de kuruldu
Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği İngiltere’de kuruldu
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
Lefkoşa Muhtarları Açık Pazar tesisini inceledi
Lefkoşa Muhtarları Açık Pazar tesisini inceledi
'Ateş Çemberi' güneş tutulması gerçekleşti
'Ateş Çemberi' güneş tutulması gerçekleşti
Meclis’in bir sonraki birleşimi Pazartesi günü
Meclis’in bir sonraki birleşimi Pazartesi günü
Hava durumu
Hava durumu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim