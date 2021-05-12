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Bakan Canaltay personelin bayramını kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlığa bağlı daireleri dolaşarak, personelin bayramını kutladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:00
Bakan Canaltay personelin bayramını kutladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sırasıyla Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Posta Dairesi Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü, Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Canaltay, personelin bayramını kutladı.

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Kutlama sırasında personele seslenen Canaltay, bayram sonrası tüm birimleriyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının daha motive bir şekilde işlerinin başına dönmelerini, vatandaşa hizmet bağlamında yapılacak çok işleri olduğunu belirterek, tüm personelin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Bakan Canaltay’a ziyaretleri sırasında Bakanlık Müdürü Salih Canseç ve Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri eşlik etti.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 15:20
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