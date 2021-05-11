Bakan Canaltay, Gazimağusa’daki personelinin bayramını kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlığa bağlı dairelerin Gazimağusa şubeleri ile Gazimağusa Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Bakanlığa bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Karayolları Dairesi, Trafik Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin Gazimağusa şubeleri ile Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve Gazimağusa Liman Başkanlığı’nı ziyaret eden Canaltay, çalışanların bayramını kutlayarak ayaküstü sohbet etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay ayrıca Gazimağusa Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Kaymakam Kemal Serpal ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından Kaymakamlığı dolaşan Canaltay, tek tek çalışanların bayramını kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Bayram tebrik ziyareti sırasında Bakan Canaltay’a Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, Limanlar Dairesi Müdürü Hasan Curcioğlu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay eşlik etti.