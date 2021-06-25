Bakan Canaltay'dan önemli açıklamalar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek olan 322 km’lik kırsal kesim yollarına ek olarak acil olarak yenilenmesi gereken 150 km’lik köy yolu bulunduğunu, bu yolların da yenilenmesi konusunda Ankara’dan olumlu sinyaller geldiğini ifade etti.

Yıllar boyunca köy yollarına yatırım yapılmadığını kaydeden Canaltay, “322 km’lik kırsal kesim yol yenileme projesi dışında kalan yollarla ilgili belediye başkanları ve muhtarlar bizimle iletişime geçip taleplerini ilettiler. Bu bağlamda yenilenmesi gereken 150 km’lik kırsal kesim yolu ile ilgili somut bir durum olduğunda bunların yerli müteahhitler tarafından yapılması için çalışacağız” dedi.



DİPKARPAZ-MANASTIR YOLU ÖNCELİKLİ YOLLAR ARASINDA

Dipkarpaz-Manastır yolunun öncelikli yollar arasına alındığını aktaran Resmiye Canaltay, “Bir turizm adası olarak bu tür yerlerde yollarımızın tamam olması lazım. Keşke daha önce adım atılsaydı da bu yaz sezonuna hazır olurdu. Ama yol bu yıl bitmeden tamamlanacak” dedi.

Resmiye Canaltay, karayollarıyla ilgili projelerde en büyük sıkıntının kamulaştırmalar olduğunu belirterek, “Karayolları konusunda kamulaştırmada ummadığımız sorunlarla karşılaştık. Güllük gülistanlık gibi gösterilen durumun aslında öyle olmadığını gördük. Karayollarında yeni işleyiş sistemi kurduk. Bakanlıkla alakalı olmayan gönüllü bir arkadaşımızı bu işin başına koyduk ve kamulaştırmada koordinasyon görevi verdik. İçişlerinden de destek aldık. Bunların hepsi haftalık çalışma grubunda raporlanıyor. Görev bölümü yapılıyor ve bu şekilde ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Göreve başladığı günden itibaren sorunları pratik yaklaşımlarla çözmeye çalıştıklarını belirten Canaltay sözlerine şöyle devam etti:

“Duble yollardaki kavşakların ışıklandırılması konusunda Kıb-Tek ve yerel yönetimlerle iş birliğine gidiyoruz. Gazimağusa’nın kuzeyinde yer alan Salamis Yolu’nun aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Bunu ada geneline yayarak yollarımızın daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız. Örneğin Girne-Geçitköy yolu üzerinde, Karşıyaka’ya doğru giderken karanlık bir bölüm var. Burada meydana gelen kazalarda, aydınlatmanın olmaması nedeniyle 16 insan hayatını kaybetmiş. Bu yolun aydınlatılması için gerekli proje hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi.

Turunçlu kavşağında çok kaza oluyordu. Oradaki hız tespit kameraları kavşağa uzak olması, sürücülere kavşağa gelene kadar yüksek hızlara çıkma imkanı veriyordu. Oradaki hız kameralarının kavşağın tam üzerine alıyoruz. Böylece sürücüler kavşağa yaklaştıklarında yavaşlamak durumunda kalacak.

Lavinium Sitesi sakinleri yaklaşık 10 yıldır siteden Girne-Lefkoşa yoluna bağlantı talep ediyordu. Bunu gerçekleştirdik ve önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Bir sorunumuz da Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bulunan fuar kavşağı ve burada meydana gelen kazalar. Tehlike arz etmesi nedeniyle kavşak üzerine trafik ışıkları yerleştirilecek.”

TRAFİK TABELALARI YENİLENECEK

Canaltay, trafik tabelalarının yenileneceğini, yollardaki otların temizlenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

KKTC’de yapımı devam eden yol projeleriyle ilgili de konuşan Canaltay, Lefkoşa Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da açılacağını, İskele-Çayırova yolundaki çalışmaların süratle devam ettiğini ve Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’ndaki kamulaştırma sorununun çözüldüğü, ileriki günlerde de ihale sürecinin başlatılacağını belirtti.

Karayolları Dairesi’nin Lefkoşa’daki Atatürk Öğretmen Koleji’nden Ercan Havalimanı’na uzanacak bir yol projesi hazırlamaya başladığını aktaran Canaltay, Dereboyu trafiğinin rahatlatılması için de askerle görüşüldüğünü, Kanlıdere’nin doğusuna inşa edilecek alternatif güzergah sayesinde Lefkoşa trafiğinin rahatlamasına olumlu etki yapacağını kaydetti.

“ERCAN HAVALİMANI 2022 YILINDA HİZMETE AÇILACAK”

Ercan Havalimanı’nın 2022 yılının başında tamamlanıp hizmete açılmaması için herhangi sebep bulunmadığını anlatan Canaltay, yapımcı şirketin çalışma planlarını periyodik olarak incelediklerini ve havalimanının zamanında bitip bitmeyeceğinin yakın gelecekte belli olacağını belirtti.

“Ercan’ın zamanında tamamlanabilmesi için bakanlık ve hükümet olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz” diyen Canaltay, Geçitkale Havalimanı’nın İHA ve SİHA üssü olmasıyla ilgili bakanlığa herhangi bir bilgi gelmediğini, bu konuda da herhangi bir görüşme olmadığını altını çizdi.

KKTC’deki limanların çok çağ dışı kaldığını anlatan Canaltay, limanlar ile birlikte Telekomünikasyon Dairesi’nin durumunun Ankara ziyaretinde gündeme geldiğini ve her iki konuda altyapı çalışmaları için destek talebinde bulunduklarını belitti.

Gazimağusa Limanı’nda bazı değişiklikler olacağını aktaran Canaltay, Gazimağusa Liman Başkanlığı’nın, Meteoroloji Dairesi ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.’nin yeni bir binaya taşınacağını, eski binanın ise yıkılarak liman içerisinde geniş bir alan açılacağını anlattı.

Yine Gazimağusa Limanı’nda buluna ve üç yıl önce yarısı yıkılan ahşap iskelenin tamiri için proje hazırladıklarını ve konuyu ihale aşamasına getirdiklerini kaydetti.

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ

“Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili en büyük projemiz her eve fiber optik altyapı götürmektir. Dairenin röntgenini çekmek ve durumunu ortaya koymak için bir danışmanlık şirketinden hizmet alındı. Kurumun altyapı ve envanteri inceleniyor. Bu inceleme sonucunda ortaya bir rapor çıkacak ve Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili karar rapora göre verilecek. Şu anca özelleştirme gündemimizde yok ancak olursa bile buna hükümet olarak karar vereceğiz.

Telekomünikasyon altyapısının dönüşümü için gerekli çalışmaları yaptık. Sözleşme imzalanan bir danışmanlık şirketi tarafından Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili bir rapor hazırlanacak. Raporda dijitalleşme yolunda fiber optik altyapının röntgeni da çıkacak. Fiber optik altyapı projesi durmuş değildir. Bu konuda altyapının devletin mülkiyetinde kalacağı bir kamu-özel ortaklığı modelini benimsiyoruz. Telekomünikasyon okullara ve bazı kuruluşlara fiber altyapısı sağlıyor. Bu teknik çalışmanın neticesini bekliyoruz. Bunun ardından 4.5-5G için ihale aşamasına geleceğiz. ”

E- DEVLET YAKINDA BÜTÜN OLARAK DEVREYE GİRECEK

E-devletin yakında bütün olarak devreye gireceğini anlatan Bakan Canaltay, “insanların soğukta veya sıcakta devlet kapılarında beklemesinin önüne geçilecek. Birkaç tıkla tüm işlemlerinizi yapabileceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığınızda insanlar devlete gitmeden şirketler kurabiliyor. Bizde ise bu aylarca süren uzun bir süreç. E-devlet konusunda müsteşarımız çalışıyor. İcra Kurulu uzun zamandır toplanmıyordu. Bu kurulu da hareketlendirerek işlerin daha hızlı gitmesini sağlayacağız. Bizde motivasyon eksikliği var. Eleştiren, üzülen şikayet eden bir toplum olduk. Önce kendimize güvenmemiz lazım” dedi.

Canaltay, bir diğer özelleştirme konusu olan araç muayene istasyonları ile ilgili geçmişte girişim yapıldığını ancak bir iki yasal pürüz nedeniyle bunun geri çekildiğini sözlerine ekledi.

Canaltay, bu konuyla ilgili geçmişte yapılan çalışmayı devam ettireceklerini belirtti.