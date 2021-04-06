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Bakan Canaltay Alsancak'ta incelemelerde bulundu

Karşıyaka’da önceki gün meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından inceleme başlatan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi’ni devreye koydu.

06 Nisan 2021 Salı 13:45
Bakan Canaltay Alsancak'ta incelemelerde bulundu
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Canaltay, dün akşam üzeri Alsancak’a giderek, bölgede ölümlü trafik kazalarının bir daha yaşanmaması için alınabilecek önlemlerle ilgili kazanın olduğu noktada incelemelerde bulundu.

Girne-Güzelyurt yolunda, ölümlü kazanın gerçekleştiği yerde daha önce de birçok kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği bilgisini alan Bakan Canaltay, Alsancak-Karşıyaka arası yaklaşık 1 km’lik yol bölümünün aydınlatılması için ilgili tüm ekipleri seferber etti.

Alsancak’ta Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit, Lapta Belediyesi meclis üyeleri ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkilisi ile görüşen Bakan Canaltay, yerinde incelemelerde hazır bulunan Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’a, bölgedeki yol güvenliğinin artırılması için gereken çalışmaların yapılması talimatını verdi.

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Canaltay, bölgenin kısa sürede ışıklandırılması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun proje hazırladığını, yolun Karayolları Dairesi, Lapta Belediyesi ve Kıb-Tek’in ortak çalışması sonucu aydınlatılacağını ifade etti.

Bölge halkının da uzun süredir caddeyle ilgili şikayetinin olduğunu öğrendiğini anlatan Canaltay, “Talep haklı. Burada daha önce de ölümlü kaza yaşandı. Aydınlatma için projeyi hızla hazırladık. Kaynak sorunumuz yok. Karşıyaka köyü halkının haklı ışıklandırma talebini hızla hayata geçireceğiz , ben de takipçisi olacağım” dedi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 14:20
Anahtar Kelimeler:
AlsancakResmiye Canaltay
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