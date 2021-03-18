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Bakan Çağman yaşlılar haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, yaşlılara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermenin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

18 Mart 2021 Perşembe 15:35
Bakan Çağman yaşlılar haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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Bakan Çağman mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşlılık; bilgiyi, tecrübeyi, emeği ve hayata dair tüm yaşanmışlıkları da barındırdığından insan yaşamının en önemli evrelerinden biridir. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Değerlerimizin ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, öncelikle hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olmalıdır.

Ülkemizde her yıl 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, bu etkinliklerle yaşlılara gösterilen saygının; özel haftalar ve günlerle sınırlı kalmaması, yaşam boyunca sürmesi gerektiği mesajı kamuoyuna verilmektedir.

İçinden geçtiğimiz pandemi koşulları nedeniyle, geçen yıldan beri bu etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kalsak da; yaşlılarımızın en büyük ihtiyaçlarının ilgi, şefkat ve sevgi olduğu unutulmamalıdır.

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Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak öncelikli görevlerimizin başında gelmektedir. Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Lapta Huzurevi’nde 26 yaşlımıza barınma hizmeti sunulmakta, devlet dışında, ülkemizde yedi özel yaşlı bakım evi de yaşlılarımıza bakım hizmeti vermekte ve Bakanlığımız tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Yaşlılarımıza daha kaliteli ve modern hizmet verecek bir tesisin hizmete kazandırılması için Bakanlığımız tarafından ‘’Yaşlı Bakım Evi Projesi ’’ hazırlanmış ve projeyle ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bizler; devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle, yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan insan onuruna yakışır şekilde yaşamasına imkan tanımak için , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Bu duygu düşüncelerle ; bizleri bugünlere getiren ve geleceğe hazırlayan tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak ellerinden öper; tüm yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim.’’

Koral ÇAĞMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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Anahtar Kelimeler:
Koral Çağman
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