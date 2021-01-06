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Bakan Çağman, KTSO heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 15:30
Bakan Çağman, KTSO heyetini kabul etti
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KTSO Başkanı Candan Avunduk, kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Çağman’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş ve emek dünyasını buluşturan önemli bir bakanlık olduğuna dikkat çekti.

Tüm dünyanın ve KKTC’nin yaşanan pandemiden dolayı zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Avunduk, sanayicinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ekonominin çarkının dönmesi ve istihdamın sürekliliğinin devam etmesi konusunda, Bakanlık ile geçmiş dönemde işbirliği yaptıklarını ve bu kapsamda Haziran 2021 tarihine kadar devletin işverenlerin sigorta prim katkılarına destek vereceğini anımsattı.

Sanayi sektörünün sıkıntılarını Bakan Çağman ile paylaşan Avunduk, en önemli sorunlarından birinin kayıt dışı işçilik olduğunu belirterek , ihbar yapılacak bir mekanizmanın etkinleştirilmesi gerektiğine işaret etti ve denetimlerin arttırılmasının önemini dile getirdi.

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Sanayi sektöründeki istihdam verilerinin de, durum analizi ve planlama yapılması açısından önemli olduğunun altını çizen Avunduk, Bakanlık ile Oda arasında istatistiki veri konusunda işbirliği yapılması için Bakan Çağman’dan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında, sınırlı görev süresi içerisinde, yapabileceği her türlü olumlu katkıyı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Yaşanan pandemi dolayısıyla, ekonomik sıkıntıların ve emekçilerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için, ilgili sivil toplum örgütleriyle elbirliğiyle çalışma arzusunda olduğunu kaydeden Çağman, paydaşların görüş ve önerilerine her zaman açık olduğunu belirtti.

Pandeminin seyrinin alınacak ekonomik tedbirlerde belirleyici olacağını ifade eden Çağman, yerel işgücü istihdamının desteklenmesi ve kayıt dışılığa yönelik denetimlerin etkinleştirilmesi için de elinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 06.01.2021 17:03
Anahtar Kelimeler:
Koral ÇağmanKtsoCandan Avunduk
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