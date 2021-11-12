banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
banner404

Bakan Atun Avrupa Bilardo Şampiyonu Alnar’ı kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda U23 8 top kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Mustafa Alnar ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

12 Kasım 2021 Cuma 18:00
Bakan Atun Avrupa Bilardo Şampiyonu Alnar’ı kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun, Kıbrıs Türk Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Mehmet Şanlısoy, Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda U23 8 top kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Mustafa Alnar ve  U23 9 top kategorisinde Avrupa  ikincisi olan Osman Şanlısoy ile görüştü. 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  kabulde yaptığı konuşmada, "Şampiyonada sizler orda mücadele verirken, ben de burada yakından takip ediyordum.  uluslararası şampiyonalara katılabilmek bile başlı başına bir başarıdır. Bu başarı ülkemizi, hepimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm sporseverleri gururlandırmıştır. Öncelikle sizleri gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
“Bu kupalar esasında sizlerin yaptığı cepli bilardo şampiyonluğu, bana sorarsanız topyekûn başarının temsili bir sembolüdür” diyen Atun, sporun yararlarına işaret etti.

banner341
Sporun ambargolardan olumsuz etkilendiğini belirten Atun, “Bunu kararlı girişimler, akıllı hamlelerle aşabiliyoruz ve şampiyonalara katılabiliyoruz. Pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz ve bu gençlerimiz bütün çabalar sonucunda bir şampiyonluk kupasını da ülkemize getirerek hem camiayı hem de ülke sporunu taçlandırmış oluyorlar” ifadelerini kullandı.
Devletin sporcuların yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Atun, “Özellikle spor camiasının güçlenerek yola devam etmesi şarttır.  Bunun da yolu, kaynakların bu yönde de gerekli şekilde kullanılmasından geçiyor. Ödül Tüzüğü'nü önümüze alıp değerlendireceğiz ve orada hak getiren neyse onun elde edilmesi için gerekli mücadeleyi vermeye kararlıyız” dedi.
“Sizleri, sizleri yetiştiren hocalarınızı, muhterem ailelerinizi tekrardan tebrik ediyorum.  Allah size daha da iyi başarılar nasip etsin" ifadelerini kullanan Atun, kabul sonrasında başarılı sporculara plaket ve hediye takdim etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 20:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Çevre Koruma Dairesi: “Güngör çöp alanındaki yangına ihbar geldiği ilk andan itibaren müdahale edildi”
Çevre Koruma Dairesi: “Güngör çöp alanındaki yangına ihbar geldiği ilk andan itibaren müdahale edildi”
Süt Endüstrisi Kurumu çiğ süt fiyatlarını belirledi
Süt Endüstrisi Kurumu çiğ süt fiyatlarını belirledi
Dışişleri Bakanlığı Rum tarafının ara bölgedeki sivil ve askeri ihlallerinin arttığını bildirdi
Dışişleri Bakanlığı Rum tarafının ara bölgedeki sivil ve askeri ihlallerinin arttığını bildirdi
Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu
Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu
Paşaköy Çiftliği’ndeki 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler kapalı zarf usulü satılacak
Paşaköy Çiftliği’ndeki 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler kapalı zarf usulü satılacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türker Çakıcı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türker Çakıcı’yı kabul etti
Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”
Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”
Cumhurbaşkanı Tatar Lions Kulüpleri heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Lions Kulüpleri heyetini kabul etti
Girne Sosyal Hizmetler Dairesi’nde “çocukla görüşme odası” hizmete girdi
Girne Sosyal Hizmetler Dairesi’nde “çocukla görüşme odası” hizmete girdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim