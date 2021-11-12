Bakan Atun Avrupa Bilardo Şampiyonu Alnar’ı kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun, Kıbrıs Türk Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Mehmet Şanlısoy, Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda U23 8 top kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Mustafa Alnar ve U23 9 top kategorisinde Avrupa ikincisi olan Osman Şanlısoy ile görüştü.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, kabulde yaptığı konuşmada, "Şampiyonada sizler orda mücadele verirken, ben de burada yakından takip ediyordum. uluslararası şampiyonalara katılabilmek bile başlı başına bir başarıdır. Bu başarı ülkemizi, hepimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm sporseverleri gururlandırmıştır. Öncelikle sizleri gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu kupalar esasında sizlerin yaptığı cepli bilardo şampiyonluğu, bana sorarsanız topyekûn başarının temsili bir sembolüdür” diyen Atun, sporun yararlarına işaret etti.



Sporun ambargolardan olumsuz etkilendiğini belirten Atun, “Bunu kararlı girişimler, akıllı hamlelerle aşabiliyoruz ve şampiyonalara katılabiliyoruz. Pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz ve bu gençlerimiz bütün çabalar sonucunda bir şampiyonluk kupasını da ülkemize getirerek hem camiayı hem de ülke sporunu taçlandırmış oluyorlar” ifadelerini kullandı.Devletin sporcuların yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Atun, “Özellikle spor camiasının güçlenerek yola devam etmesi şarttır. Bunun da yolu, kaynakların bu yönde de gerekli şekilde kullanılmasından geçiyor. Ödül Tüzüğü'nü önümüze alıp değerlendireceğiz ve orada hak getiren neyse onun elde edilmesi için gerekli mücadeleyi vermeye kararlıyız” dedi.“Sizleri, sizleri yetiştiren hocalarınızı, muhterem ailelerinizi tekrardan tebrik ediyorum. Allah size daha da iyi başarılar nasip etsin" ifadelerini kullanan Atun, kabul sonrasında başarılı sporculara plaket ve hediye takdim etti.