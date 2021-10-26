Bakan Ataoğlu yarın Antalya’ya gidiyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) “Partner Ülke” statüsünde yer alacağı Antalya Turizm Fuarı 2021 açılış etkinliğinde, açılış konuşması da yapacak.



KKTC FUARDA MODERN BİR STANT İLE YER ALACAK

Antalya’da yarın başlayacak 2 günlük fuarda KKTC, 60 m2’lik modern tasarım bir stant ile yer alacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda KKTC, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetle temsil edilecek.

Antalya Turizm Fuarı’nı, ulusal ve uluslararası tur operatörleri, offline ve online seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım firmaları ile rekreasyon alanları, bilişim teknolojileri, gastronomi, hizmet ve finans sektörü gibi turizm sektöründe yer alan ve hizmet eden turizm profesyonelleri ziyaret ediyor.



İKRAM SAHİBİ KKTC



KKTC, fuarın ilk gecesinde düzenlenecek olan “Welcome Party” etkinliğinde ikram sahibi olarak turizm profesyonellerini ağırlayacak.Antalya Turizm Fuarı ile ülkenin turizm ürünleri dünya turizmine sunularak, turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin ülkeyle olan iletişimini arttırmak ve pekiştirmek hedefleniyor.



AMAÇ, PANDEMİ SÜRECİNDE TURİZME İVME KATMAK

20 ülkeden 200’ü aşkın yabancı seyahat acentesinin katılacağı fuar, bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde turizm endüstrisine heyecan, motivasyon ve hareket katmak amacıyla düzenleniyor.

Açıklamada, turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla en son gelişmelerin paylaşıldığı, iş birliği ve daha fazla gelişme için fırsatlar yaratan fuarın, “Türk turizminin kalbi” Antalya'da yeni bir vizyonla turizm fuarlarına yenilikçi bir anlayış getirmeyi amaçladığı bilgisi de paylaşıldı.



