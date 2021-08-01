Bakan Ataoğlu turizmin ekonomi açısından önemine dikkat çekti

Turizmin ekonomi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, “turizme herkes sahip çıkmalı” dedi ve artan vakalar karşısında aşılılara “dikkat edin, tedbirlere uyun”, aşısızlara da “aşınızı olun” çağrısı yaptı.

Bakan Ataoğlu, herkesi turizmi sahip çıkmaya davet etti.

Yurttaşlara tedbirlere titizlikle uyma çağrısı yapan Bakan Ataoğlu, bunun çarpan ekonomik etkileri bakımından turizm için de önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Ataoğlu, “aşılılar ‘bana bir şey olmaz’ kafasında… Yanlış. Özellikle aşılı/aşısız gençler ‘biz genciz zaten’ düşüncesinde… Yanlış. Tedbirler ise savsaklanıyor. Yanlış. Herkes tedbirlere riayet etmeli ve aşısını olmalı. Bu turizmimiz için de önemli… Ekonomimiz için önemli” diye konuştu.