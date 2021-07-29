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Bakan Ataoğlu Manavgat yangınında hayatını kaybedenlere rahmet; Ailelerine başsağlığı diledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Manavgat yangınında hayatını kaybedenlere rahmet;  ailelerine  başsağlığı, diledi ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

29 Temmuz 2021 Perşembe 18:00
Bakan Ataoğlu Manavgat yangınında hayatını kaybedenlere rahmet; Ailelerine başsağlığı diledi

Ataoğlu mesaj yayımlayarak bugün Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangından da ilgili mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’nin turizm cenneti yerlerinden bir bir kötü haber geliyor.

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Dünkü Manavgat yangında hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Manavgat'ta süren yangını büyük bir endişeyle izlerken, şimdi de yine turizm şehri olan Marmaris'ten orman yangını haberlerini derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah yardımcınız olsun. Tüm Marmaris halkına ve Anavatan Türkiye’ye çok büyük geçmiş olsun.

Tüm dualarımız ormanların kahramanlarından gelecek güzel haberlerde.

Dileğim bu yangınların kısa sürede kontrol altına alınması ve yaraların hemen sarılması. Çok üzgünüm”.

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Son Güncelleme: 29.07.2021 18:36
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