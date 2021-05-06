Bakan Ataoğlu KTEZO heyetini kabul etti

KABULDE HEYET TURİZMİN ESNAFA FAYDA SAĞLAMASIYLA İLGİLİ TALEPLERİNİ İLETTİ

BAKAN ATAOĞLU DA YERLİ ÜRÜNLERİN OTELLERDE SATILMASI YÖNÜNDE GİRİŞİM BAŞLATTIKLARINI; ESNAFI RAHATLATMAK İÇİN FARKLI PROJELERİN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü ve Esnaf Zanaatkar ve Üreticileri Pazarlama Kooperatifi (Es-Koop) Başkanı Hürrem Tulga ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan Başkanı Mahmut Kanber, ülkede bir seneden fazladır devam eden pandemi koşulları nedeniyle esnafın çok zor durumda olduğunu söyleyerek, önce kapalı turizmin ardından da genel turizmin esnafa fayda sağlamasıyla ilgili taleplerini ifade etti.

Turizmin ülkeye her zaman katma değeri olduğunu da belirten Kanber, turizmin başlaması ile esnafın da daha fazla iş yapacağını vurguladı.

ATAOĞLU: “ESNAFIN İŞ YAPMASI İÇİN FARKLI PROJELER GÜNDEMDE”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, ülkenin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını, bu nedenle esnafın da turizm ile iç içe hareket etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bu konuyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile görüşme halinde olduklarını ve yerli ürünlerin otellerde satılması yönünde girişim başlattıklarını anlatan Ataoğlu, esnafı rahatlatmak için farklı projelerin devam edeceğini ifade etti.

Yerli ürünlerin belli bir kalite ve belli bir standartta olması gerektiğini ve bu çerçevedeki ürünleri Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üzerinden otellere iletileceğini de belirten Ataoğlu, turizmin ülkeye olan katkısını eskisi kadar olmasa da artırma hedefinde olduklarını söyledi.

“OTELDE KALAN TURİSTLERE ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPMA İMKANI”

Kapalı turizme yönelik önemli bir çalışmalarının da olduğunu kaydeden Ataoğlu, otelde kalan turistlere online alışveriş yapma imkanı yaratarak, esnafa da dokunuşta bulunacaklarını belirtti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile yapılan görüşmede kapalı devre turizmi yapan otellere kurulacak olan stantlarda esnafın ürettiği ürünlerin satılmasının planlandığını söyledi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının tüm ilçelerdeki esnafla görüşerek, bu projede yer almalarını sağlayacağını da anlatan Ataoğlu, her hafta otellerde satılan ürünlerin KTEZO aracılığı ile esnafa ödenmesinin düşünüldüğünü kaydetti.

Hiç bir esnafın otellerde satış yapmayacağını, sadece otel çalışanlarının bu satışları gerçekleştireceğini ifade eden Ataoğlu, bu yöntemin en sağlıklı yöntem olduğunu da belirtti.

Kapalı devre turizmin dışında çift aşı ve çift PCR ile turizmi başlatmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile konunun tartışıldığını ifade etti.