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Bakan Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:00
Bakan Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

“REHBERLİK MESLEĞİNİN ÜLKE TURİZMİNE KATKISI GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK”

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rehberlik mesleğinin ülke turizmine katkısının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna işaret eden Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Rehberler yaşadığı coğrafyayı, şehri ve ülkeyi; ziyaret noktası olarak seçen yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtan kişilerdir. Ülkemizi turistik varış noktası olarak seçen turistlerin, ülkemize tekrar tekrar gelmesi, ülkemizden memnun kalması noktasında turist rehberlerinin iletişim becerileri son derece önemlidir.

Böylesine zor bir görevi yüklenen rehberlerimizin, ülkemizin tanıtımında çok önemli rol oynadıkları herkesçe bilinmektedir.

Bu bağlamda bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendirip birlikte çalışmalar yaparak turizme ve rehberlik mesleğine yükselen bir ivme kazandıracağız.

Bu duygularla birlikte, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleriyle çok önemli bir yere sahip KKTC’ye gelen turiste rehberlik eden, rehberlerimizin Dünya Rehberler Günü'nü kutluyorum.”

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Son Güncelleme: 22.02.2022 10:12
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