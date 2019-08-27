Bakan Atakan Ankara’ya gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, mevkidaşı TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan’la görüşmek üzere, beraberindeki heyetle yarın Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Atakan’ın Ankara’daki çalışma ziyaretinde, başta KKTC’de süren ve yarım kalan Ankara kaynaklı yol projeleri olmak üzere karayolları, sivil havacılık, hava ulaşımı, haberleşme, posta ve kıyı emniyeti konuları ele alınacak.

Tolga Atakan’a bakanlık müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi eşlik edecek.

Atakan ve beraberindekiler, yurda dönmek üzere perşembe sabahı 09.50’de Ankara’dan ayrılacak.