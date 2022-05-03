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Bakan Arıklı Lefke-Güzelyurt yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 10 yıldır devam eden Güzelyurt-Lefke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

03 Mayıs 2022 Salı 12:30
Bakan Arıklı Lefke-Güzelyurt yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilgili firma yetkilileri ile yerinde incelemelerde bulunan ve bilgiler alan Bakan Arıklı, yol yapım çalışmalarının süratlendiğini, hedeflerinin 20 Temmuz’dan önce çalışmaların tamamlanması olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı şöyle konuştu:

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"Bu yol, tıpkı diğer anayollarımız gibi Anavatan’ımızın bize armağanı. Kendi iç sıkıntılarımız ve prosedürlerimiz dolayısı ile 8-10 ayda bitirilebilecek bu yol 10 yıldan beri bitirilemedi. Bu bizim büyük bir ayıbımız. Şükür engeller kalktı ve yol yapım çalışmaları süratlendi. 20 Temmuz’dan önce bitirilecek ve açılışı bu şanlı günümüzde olacak. Bayram günü, hafta sonu, tatil demeden gece gündüz çalışan ilgili firmayı ve buradaki tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyorum."

İlgili firma temsilcisi Anıl Aksu ise, "Önümüzdeki engeller kalktı. Şimdi hedefimiz, hem burayı hem de yapımını üstlendiğimiz diğer köy yollarını 20 Temmuz’a yetiştirmek" dedi.

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Son Güncelleme: 03.05.2022 15:06
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