Bakan Arıklı Kıbrıs Postası'na konuştu

Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası'nda telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

13’üncü maaşlar hakkında da açıklamalarda bulunan Arıklı, maaşların mutlaka ödeneceğini ve bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ederek, “Maaşlar hazırsa, onu 22’sinde ödeyin maaşları 1-2 gün gecikmeyle ödeyebilirsiniz veya taksitle ödeyebilirsiniz” ifadelerini kullanarak mali raporun halkın önüne şeffaf bir şekilde serilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“ Devlet güçlüdür ve bu durum altından kalkabileceğimiz bir sorundur” diyen Erhan Arıklı, “Gereken para 1 milyar 300 milyonluk bir şeydir… Bir açık var, o açığı nasıl kapatacağımı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler...

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin, kapıların kapanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, alınan kararın tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, yarın Bakanlar Kurulu’nun toplanarak bu konuyu görüşeceğini aktardı.

Arıklı, başka önlemler alınmak zorunda olduğuna da dikkat çekerek, “Baktığımızda Güney kaynaklı vakaların çok da olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda birtakım başka önlemler düşünülebilir. Aksi takdirde bu insanlara destek vermek zorundayız, destek veremiyorsak önünü açmak zorundayız” dedi.

“Tüketiciyi toptancının insafına bırakamazsınız"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, piyasanın kendi haline bırakıldığına da dikkat çekerek toptancıların, kendi kafalarına göre piyasayı idare ettiklerini ve vatandaşın her gün yeni fiyatlarla karşılaştığını aktararak “Tüketiciyi, siz kalkıp da toptancının, satıcının, sermayenin insafına bırakamazsınız” diyerek yasanın kendisine yetki verdiğini ve bunu kullanacağını söyledi.

Arıklı, temel tüketim mallarının sayısını belirleyip incelediklerini ve bununla ilgili bir emirname yayınlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası