banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376

Bakan Arıklı, International Open Junior Şampiyonası'na katılacak badmintoncular Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk’ü kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, International Open Junior Şampiyonası'na katılacak badmintoncular Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk’ü kabul etti.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:30
Bakan Arıklı, International Open Junior Şampiyonası'na katılacak badmintoncular Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk’ü kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Arıklı, çalışmalarına antrenör Savaş Dursun ile devam eden sporculara ellerinden gelen desteği  vermeye  hazır olduklarını söyledi. 

banner341
Sporcular Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk ise, Bakan Arıklı'ya teşekkür  ederek, spora koyduğu  katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

YDÜ'nün ve ülkenin başarılı Badmintoncuları Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen U13 şampiyonasında 970 sporcu içerisinden ana tabloya kalarak Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalara katılma hakkı elde etmişti.

31 Temmuz’da Ankara'ya gidecek sporcular, 1-8 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek U15 ve U17 International Open Junior Badminton şampiyonasına katılacak.

banner360
Son Güncelleme: 29.07.2021 18:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli’de yangın…
Gönyeli’de yangın…
Bağımsızlık İttifakı BM’yi eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı BM’yi eleştirdi
Sucuoğlu: “Yangının daha fazla büyümeden ve hiçbir can ve mal kaybına sebep olmadan kontrol altına alınması en büyük temennimizdir”
Sucuoğlu: “Yangının daha fazla büyümeden ve hiçbir can ve mal kaybına sebep olmadan kontrol altına alınması en büyük temennimizdir”
Şahiner'den hükümete şehitler konusunda çağrı
Şahiner'den hükümete şehitler konusunda çağrı
Karzaoğlu: “Ormanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı”
Karzaoğlu: “Ormanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı”
KTTB, “Covid 19’da gelinen nokta endişe verici”
KTTB, “Covid 19’da gelinen nokta endişe verici”
Avcı: “17 ayda Kovid 40 can, trafik de 40 can aldı“
Avcı: “17 ayda Kovid 40 can, trafik de 40 can aldı“
Tatar: “Maraş’ı insanlığa açtık”
Tatar: “Maraş’ı insanlığa açtık”
Gıda güvenliği ile ilgili yeni AB projesi başlıyor
Gıda güvenliği ile ilgili yeni AB projesi başlıyor
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim