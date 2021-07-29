Bakan Arıklı, International Open Junior Şampiyonası'na katılacak badmintoncular Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk’ü kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Arıklı, çalışmalarına antrenör Savaş Dursun ile devam eden sporculara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sporcular Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk ise, Bakan Arıklı'ya teşekkür ederek, spora koyduğu katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

YDÜ'nün ve ülkenin başarılı Badmintoncuları Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen U13 şampiyonasında 970 sporcu içerisinden ana tabloya kalarak Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalara katılma hakkı elde etmişti.

31 Temmuz’da Ankara'ya gidecek sporcular, 1-8 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek U15 ve U17 International Open Junior Badminton şampiyonasına katılacak.