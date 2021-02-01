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Bakan Arıklı, Benzinciler Birliği'ni kabul etti

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal’ı kabul etti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:30
Bakan Arıklı, Benzinciler Birliği'ni kabul etti
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Erhan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC’deki akaryakıt  pazarı iki şirket tarafından paylaşılmaktadır. Dağıtım şirketi bazında rekabet olmadığından dolayı kurumsal destek de bayilere verilmiyor.  Güneyde Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor, buda  beraberinde rekabeti getirmektedir. Bizde rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2’den fazla şirketin olması piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir” dedi.

Akaryakıt sektörü otomasyon sistemi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Arıklı, “Ülkemize 2 noktadan yakıt girişi ve çıkışı vardır, bu noktalar Kalecikteki, KPET ve ALPET tesisleridir. Bu 2 noktanın öncelikle otomasyona kavuşması bizler için ivedilikle yapılması gereken işlerin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

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Arıklı konuşulan konular ile alakalı daha geniş bir toplantı için çağrıda bulunacağını da söyledi.

ÇAĞDAL

Birlik Başkanı Levent Çağdal da, akaryakıt sektörü içerisinde bulunan 148 benzin istasyonun Devlet adına birer vergi veznesi olarak görev yaptıklarını savunarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tahtında bir tüzük çıkararak, akaryakıt istasyonlarının niteliklerinin belirtilmesinin gerektiğini, her türlü konuda ortak çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 01.02.2021 12:47
Anahtar Kelimeler:
Benzinciler BirliğiErhan Arıklı
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