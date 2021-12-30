Bakan Amcaoğlu, Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun’u kutladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzun’a, kendisini ziyareti sırasında, bu tırmanışında zirveye taşıması için KKTC bayrağını veren Bakan Amcaoğlu, “Sevgili Birkan’ın hedefe ulaştığı ve bayrağımızı dalgalandırdığı haberleri beni çok duygulandırdı, tebrik ediyorum, başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzun’a, kendisini ziyareti sırasında, bu tırmanışında zirveye taşıması için KKTC bayrağını veren Bakan Amcaoğlu, “Sevgili Birkan’ın hedefe ulaştığı ve bayrağımızı dalgalandırdığı haberleri beni çok duygulandırdı, tebrik ediyorum, başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.