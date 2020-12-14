Bakan Amcaoğlu, tüm okullarda önlemlerin artırılacağını söyledi

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda okuyan bir öğrencinin Koronavirüs testinin pozitif olarak saptanmasının ardından temaslısı olan tüm öğrencilere ve öğretmenlere PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pozitif vaka görülen Şht.Turgut Ortaokulu’nda eğitimin devam edeceğini, gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapıldığını belirtti. Amcaoğlu, tedbir maksatlı öğrenci ve öğretmenlere önümüzdeki birkaç gün içerisinde PCR testinin tekrar yapılacağını ifade etti. Bakan Amcaoğlu, yerel vakaların arttığına işaret ederek çocuklarımızın sağlığı için tüm okullarda önlemlerin artırılacağını söyledi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatırken mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını istedi.