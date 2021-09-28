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Bakan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi.

28 Eylül 2021 Salı 14:15
Bakan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüştü

TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özer’in Amcaoğlu ve beraberindeki heyetle bakanlıkta yaptığı görüşmede, iki ülke arasında devam eden eğitim iş birliği konuları ele alındı.

AA’nın haberine göre, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ise Türkiye tarafından dijital eğitim, hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve materyal konusunda verilen desteklerin ülkedeki yaklaşık 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için çok önemli olduğunu belirterek teşekkür etti.

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuşmasında, KKTC'nin özverili halkı, çağdaş kurumları ve çoğulcu demokrasisi ile hızla gelişen bir devlet olduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Birlik ve beraberliğimiz, Kıbrıs Türk halkının parlak geleceğinin en önemli teminatıdır." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin gelişerek devam edeceğine inandığını kaydeden Özer, "Özellikle Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu dijital altyapı EBA'nın ülkenizde öğretmen ve öğrencilerin hizmetine açılmış olmasını, iş birliklerimiz kapsamında önemli bir mihenk taşı olarak değerlendiriyoruz. Açılmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden KKTC EBA üzerinde yazılım, müfredat uyumu gibi çalışmaların büyük bir oranda tamamlanmış olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri konusundaki iş birliğine de değinen Özer, "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında, orta ve ağır düzey zihin/otizm öğrencilerine yönelik materyaller, ülkenizdeki özel çocuklara ulaştırılması amacıyla Bakanlığınıza teslim edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Bu alanda imkanlar doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında devam eden kardeş okul uygulamasına salgın koşulları dikkate alınarak önümüzdeki dönemde de devam edilmesi mümkün. Bunun yanı sıra planlamış olduğumuz çeşitli mesleki gelişim programlarını öğretmenlerimizin de istifadelerine sunduk. Benzer hizmet içi çalışmaları karşılıklı imkanlar çerçevesinde devam ettirebileceğimiz kanaatindeyim. Ayrıca, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda da desteğimiz devam edecektir."

Özer, Türkiye olarak KKTC'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını vurgulayarak, "Özellikle, üniversitelerinizin uluslararası toplumda da tanınırlığının artırılması ve ülkenizin eğitim açısından önemli bir merkez olması için gerekli faaliyetleri eş güdüm içerisinde yürütmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 15:33
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