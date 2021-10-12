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Bakan Amcaoğlu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan “Teknofest 2021” kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak derece elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) Teknofest ekibini kabul etti.

12 Ekim 2021 Salı 13:30
Bakan Amcaoğlu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibini kabul etti

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibine okul müdürü Çiğeltem Arifoğlu ile öğretmenler eşlik etti. Görüşmede, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, görüşme öncesi bakanlık önünde “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” yarışmasında ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci ve görsel klasmanda ikinci olan elektrikli aracı “E-Caretta” ile kısa bir sürüş yaparak, aracı tanıttı.

SSEML Teknofest ekibi ayrıca “Teknofest 2021”de finale kalmaya hak kazanan diğer bir proje “Giksi” adlı ilaçlama dronu ile ilgili de bakan Amcaoğlu’na bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, içinden geçilen bu zor dönemde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin elde ettiği bu başarının ülke adına çok değerli, eğitim adına ise çok önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Bu ödüllerin kolay kazanılmış bir ödül olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, bu başarının kazanılması için çok yoğun bir çalışmayla, bir ekip olarak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Okul idaresi, öğretmeni ve öğrencisine kadar çok iyi bir planlamayla bu başarının elde edildiğini  ifade eden Amcaoğlu, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve tebrik etti.

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“Bu başarı ile tüm eğitim camiasına, önemli bir motivasyon kaynağı oldunuz” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, “Üzerine basa basa söylemek isterim ki, bu memleketin geleceğinde sizler varsınız. Meslek liselerinde eğitim gören çocuklar, bizler için önem arz etmektedir. 40 bine yakın yabancı teknik elemanın bulunduğu bu ülkede, sizin gibi başarılı gençlerimizin buralara girmesi çok önemlidir.” dedi.

METEHAN’A 700 KİŞİLİK MESLEK LİSESİ

Bu doğrultuda çok yakında Metehan bölgesinde 700 kişilik bir meslek lisesinin temellerini atacaklarını ifade eden Amcaoğlu, “Mevcut meslek liselerimizin kapasitelerini arttırıyor, teknik olarak bütün imkanlarının eksiksiz olması için adımlar atıyoruz. Atılan bu adımlarla kariyer odaklı değil, meslek odaklı eğitim alma noktasında da fırsat eşitliğini yakalıyor olacağız.” diye konuştu.

Türkiye gibi büyük bir coğrafyada, KKTC gibi küçük bir ülkeden çıkarak böyle bir başarıyı yakalamanın, burada eğitim veren meslek liselerinin ne kadar başarılı olduğunun bir işareti olduğuna da dikkat çeken Amcaoğlu, bu tür projeleri ortaya koyan bütün okullara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Amcaoğlu, konuşmasının sonunda “Hedef konulup, ne yaptığını bildikten sonra, bu tür başarıları elde etmek imkansız değildir.” diyerek, tüm ekibi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. 

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Son Güncelleme: 12.10.2021 14:02
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