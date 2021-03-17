Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, “#Her tablet bir gelecek” kapsamında öğrencilerle buluşan Bakan Amcaoğlu, kendisinin de mezun olduğu Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin, 11 A sınıfı öğrencilerine, bir saat süreyle, maliye dersi verdi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, bu kapsamda ilk dersini “Muhasebe ve Finansman” alanında, “Maliye dersi” olarak, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden 59 öğrenciye verdi.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilere dersle ilgili bilgiler aktarırken öğrencilerden de gelen sorulara yanıtlar verdi. Amcaoğlu, “#Her tablet bir gelecek” kampanyası kapsamında her hafta bir okulda bir sınıfa çevrimiçi ders vereceğini de açıkladı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, öğrencilerin, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun vereceği dersleri ve saatlerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı sosyal medya hesaplarını takip ederek, bir gün önceden öğrenebileceği belirtildi.



