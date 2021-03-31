Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu heyetini kabul etti

AMCAOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZLER İÇİN EN ÖNEMLİ KONUDUR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, gerekli tedbirler alınarak özellikle ilkokulların doğrudan eğitime geçebileceğini öneren Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu yetkililerini kabulünde, “çocuklarımız ve öğretmenleri bizim için çok önemlidir; onların sağlıkları da en başta değer verdiğimiz bir konudur” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan bazı yetkilileri kabul etti.

Görüşmede, Kurum yetkilileri, Covid 19 pandemisinin özellikle ilköğretim çağında bulunan çocukları nasıl etkilendiğini ve bundan sonra çocuklar için neler yapılabileceği konusunda görüşlerini aktardı.

HEKİMLER: “ÇOCUKLARIMIZ SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Mart 2020 tarihinden itibaren hayatı kısıtlayan Covid 19 pandemisinin, çocukları da her yönüyle etkilediğini belirten Kurum yöneticisi hekimler, bulaşı önleyebilmek amacıyla alınan pek çok tedbir yanında okulların da kapatılarak yüz yüze eğitime ara verildiğine dikkat çekti ve “Çocuk hekimleri olarak bizler çocukların bu süreçten fiziksel ve ruhsal olarak ne kadar olumsuz etkilendiklerini görmekteyiz. Eve kapanan ve internet aracılığı ile bilgisayar başında eğitim alan çocuklarda hareketsiz yaşam ve uygunsuz beslenme neticesinde obezite sıklığı da artmıştır” değerlendirmesini yaptı.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BİR AN ÖNCE OKULLARINA DÖNEBİLMELİDİR”

Pediatri Kurumu yetkilileri, Bakan Amcaoğlu’na ilettikleri mektupta şunları önerdi:

“… Dünya Sağlık Örgütünün en ön plana çıkardığı nokta, aşılamanın da ötesinde mesafe, maske ve temizlik kurallarının ciddiyetle okullarda uygulanarak eğitim kurumlarının açılmasıdır. Yapılan birçok çalışma göstermiştir ki okulların tedbirli açılması enfeksiyonun yayılmasında artışa neden olmamaktadır. Özellikle çocuktan erişkin bir bireye bulaşın oldukça düşük olasılık olduğu bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verileri ışığında, geleceğimiz olan çocuklarımızın bir an önce gerekli tedbirlerin hayata geçirilerek okullarına dönmelerini önermekteyiz. Bunu yaparken de özellikle öğretmenlerimizi, riskli grupların aşılanmasını takiben aşılamaya başlamak en önceliklerimiz arasında olmalıdır.”

AMCAOĞLU: “ELİMİZDEN GELENİ EKSİKSİZ YAPIYORUZ”

Bakan Amcaoğlu da, Dünya Sağlık Örgütü verileri ışığında ve ülkedeki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin uygulamaları doğrultusunda, okulların yeniden açılması ve doğrudan eğitimin başlayabilmesi için ellerinden geleni eksiksiz yaptıklarını ifade etti.

Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Şu iyi bilinmelidir ki çocuklarımızın sağlığı bizler için en önemli konudur. Çocuklarımızı, aileleri ile birlikte yetiştirecek ve topluma yararlı bireyler olarak kazandıracak olan da eğitim kurumu yani öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin sağlığı da, en az öğrencilerimiz kadar değerli ve bizim için çok öncelikli bir konudur. En kısa zamanda aşılanmaları için de gerekli program hazırdır. Sizlerle ve ilgili tüm birimlerle her türlü işbirliğine her zaman açığız.”