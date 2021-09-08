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Bakan Amcaoğlu, Güney’de ders kitabından Atatürk’le ilgili bir sayfanın çıkarılması talimatını verenleri kınadı

08 Eylül 2021 Çarşamba 19:30
Bakan Amcaoğlu, Güney’de ders kitabından Atatürk’le ilgili bir sayfanın çıkarılması talimatını verenleri kınadı

“CEHALETİN VE ÇAĞ DIŞILIĞIN GÖSTERGESİ, DÜŞMANLIĞIN VE KOMPLEKSİN EN DERİNİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güney Kıbrıs’taki okullarda okutulacak olan bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması talimatını verenlere tepki gösterdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bu talimatın ve tavrın cehaletin ve çağ dışılığın göstergesi, düşmanlığın ve kompleksin en derini olduğunu vurguladı.

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“Atatürk’ü kitaplardan, sayfalardan silebilirler. Ama, Yüce Türk Ulusu’nun, Dünya’ya mal olmuş önderini, insanlığın gönlünden silmeleri imkansızdır” diyen Amcaoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

“Onların kompleksi buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü iyi biliyorlar ki; bir kitaptan silmekle, Atatürk adı ortadan kalkmaz.

Soruyorum; tarihi, yaşanmış gerçekleri, Büyük Önder’i sayfa yırtarak var olmamış mı kabul ettirecekler? Sayfa yırtılınca Türk Tarihi’ni yazdıran Atatürk’ü, Rum gençleri,  Rum çocukları öğrenemeyecek mi? Çok cahilce, çağ dışı ve düşmanlık kokan bir tavır söz konusudur. Şiddetle kınıyorum.”

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Son Güncelleme: 08.09.2021 22:08
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