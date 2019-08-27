Bakan Amcaoğlu emekliye ayrılacak GKK yardımcısı Volkan’ı kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan (GKK) Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’ı kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre Amcaoğlu bu sabah bakanlıktaki görüşmede yaptığı konuşmada, GKK’nın Kıbrıs Türk halkı için önemine işaret etti.

Amcaoğlu, halkın huzuru, güvenliği ve toplumsal gelişimi için her türlü fedakârlığı yapma gayretinde olan GKK’nın daha nitelikli ve sürdürülebilir hizmet verebilmesi için gerekli desteği sağlamanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Volkan’a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti ve Volkan’ın deneyim ve birikimleri ile her zaman topluma hizmet edeceğine inandığını söyledi.

VOLKAN

Emekliye ayrılacak olan GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da, tek düşüncesinin vatan ve millete hizmet etmek olduğunu dile getirerek, bu bilinçle görev süresi buyunca üstlendiği her görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Tuğgeneral Volkan, Amcaoğlu’na da GKK’ya gösterdiği samimi yaklaşım ve destekten dolayı teşekkürlerini de sundu.



