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Bakan Amcaoğlu eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı

Bakan Amcaoğlu, “Lise son sınıfların sınavları, yüz yüze eğitim başladıktan sonra yapılacak” dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:03
Bakan Amcaoğlu eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT 'de yayınlanan “#Burasıönemli” programına katılarak, eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

“OKULLARDAKİ AŞILAMANIN TARİHİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK”

“Okullarda herkes aşılanana kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak” açıklamasının anımsatılması ve aşılama işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin soru üzerine Amcaoğlu, “Aşılamanın başlamasına ilişkin tarihe Sağlık Bakanlığı karar verecek. Öğretmen, taşımacı, muavin ne kadar hızlı aşılanırsa, yüz yüze eğitim de o kadar hızlı açılır” dedi.

“ŞU AN MATERYAL VE İNTERNET EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Materyal ve internet eksikliğini gidermeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Amcaoğlu, şu an orta eğitimdeki eksikliği gidermeye çalıştıklarını belirterek, bu çalışmalara en uzaktan; Karpaz bölgesinden başladıklarını kaydetti.

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“ORTA EĞİTİMDE KATILIM ORANI YÜZDE 80 CİVARI… YÜZDE 14’LÜK BİR KESİM EKSİKLİK NEDENİYLE KATILIM SIKINTISI YAŞIYOR”

Orta eğitimdeki online derslere katılım oranının yüzde 80 civarında olduğunu, yüzde 14’lük bir kısmın internet ya da materyal eksikliği nedeniyle katılım sıkıntısı yaşadığını ifade eden Amcaoğlu, “Ay sonuna kadar internet ve materyal eksikliklerini tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

SINAVLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ VE DİPLOMA DERECELERİNE ETKİSİNİ BİLİYORUZ”

Lise son sınıf öğrencilerin, birinci dönem – ikinci sınavlarının halen yapamadığı ve söz konusu öğrencilerin gelecekleriyle ilgili endişesine de değinen Bakan Amcaoğlu, “Sınavların ne anlama geldiğini ve diploma derecelerine etkisini biliyoruz” dedi.

Lise son sınıf öğrencilerin birinci dönem – ikinci sınavlarının, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yapılacağını söyleyen Bakan Amcaoğlu, “bu sınavların, çocukların diploma derecelerine eksi yönde yansımasını istemiyoruz, bunun önüne geçmek için kararlar alıyor, çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılacak sınavların, öğrencilerin daha sonraki hayatlarına katkı sağlayacağını bildiklerini, amaçlarının yüz yüze eğitim şansını yakaladıktan sonra sınavları yapmak olduğunu yineleyen Bakan Amcaoğlu, “Onları düşünmemiş olsaydık, elbette bu şikayetleri yapabilirlerdi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluEğitimSınavlar
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