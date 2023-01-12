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Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı. Bakan Amcaoğlu, “vatandaş, söylemlere itimat etmesin” dedi.

12 Ocak 2023 Perşembe 15:41
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacağını  açıkladı. Bakan Amcaoğlu, “vatandaş, söylemlere itimat etmesin” dedi.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarında indirim veya artışın söz konusu olmadığını belirtti. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getiren Bakan Olgun Amcaoğlu; “vatandaşımız, resmi olmayan hiçbir söyleme kulak asmasın ve itimat etmesin. Boşuna kaos ortamı yaratılıyor” dedi.

Bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 18.88 TL, Euro Diesel’in 20.54 TL oldugunu belirten Bakan Amcaoğlu,  gazyağının ise 20.27 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini bir kez daha hatırlattı.

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