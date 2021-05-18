Bakan Amcaoğlu, 18 Mayıs Salı günü 21:00’da GAÜ online yayınında önemli açıklamalarda bulunacak

GAÜ Online Etkinlikler kapsamında; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim müşaviri Ekrem Toklucu ve GAÜ Akademisyenlerinin katılımı ile, “KKTC’de Yüksek Öğrenimde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konusu işlenecek. Moderatörlüğünü, GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Acar’ın yapacağı panele ayrıca, GAü Eğitim fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş ve GAü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şentaç Arı katılım gösterecek.

18 Mayıs 2021 Salı günü 21:00’da GAÜ’nün Resmi Facebook ve Youtube sayfalarında canlı olarak yayınlanacak panelde, KKTC Yüksek Öğrenimi masaya yatırılacak.

Yayın adresleri:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wWPZTGj33l8

Facebook: https://www.facebook.com/girneamerican