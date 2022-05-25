Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt Bölgesinde Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretle ilgili açıklamasında Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde yoğunluk olması ve doktor eksikliği nedeniyle birtakım sıkıntıların yaşandığını belirtti.

-Çok daha verimli sağlık hizmeti lazım

Güzelyurt halkının yarım kalan Güzelyurt Hastanesi inşaatının tamamlanması yönünde talepleri olduğunu dile getiren Bakan Altuğra, bölge halkının çok daha verimli bir sağlık hizmeti alması gerektiğini kaydetti.

Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyareti ile ilgili ise Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nde ihtiyaçların neler olduğunu görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaşlılarımıza, bakıma muhtaç veya dezavantajlı guruplara sahip çıkmanın aslında kendimize ve geleceğimize sahip çıkılması demek olduğunu belirten Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nde eksikliklerin giderilmesi için adım atacaklarını kaydetti.