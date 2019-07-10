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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “United Nations Human Settlements Programme –UN-Habitat Partner” olarak kabul edilen ilk, adada ikinci üniversite olarak, UN Habitat ortakları arasında yerini aldı.   

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, konuyla ilgi yaptığı açıklamada, bu ortaklık çerçevesinde, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin;  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, özellikle Hedef 11’de yer alan: “Şehirlerin kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılınması  ve Yeni Kentselleşme Gündemi” doğrultusunda  şehirlerin sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir kalkınmasını teşvik edeceğini belirtti.

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Ağdelen açıklamasında, Birleşmiş Milletler-Habitat ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesinin,  multi-disipliner bir yaklaşımla,  bilim, eğitim, saha etkinlikleri ve bu konulara yönelik politikalar geliştirmek konusunda birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Bu çalışmaların; programların ortak geliştirilmesi, atölye çalışmaları, sempozyumlar ve diğer akademik faaliyetler aracılığıyla eğitim, araştırma, mesleki gelişim, politika danışmanlığı ve bilgi yönetimi alanlarında da işbirliğini içereceğini belirten Ağdelen, bu ortaklığın K.K.T.C. için çok güzel sonuçlar doğuracağına olan inançla çalışacaklarını söyledi.

Ağdelen, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizerken, bu konularda çalışmalarını artıracaklarını da belirterek, uluslararasılaşmanın önemine de vurgu yaptı.

UN Habitat ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ortaklığı ile ilgili faaliyetler ve haberler https://uni.unhabitat.org  web adresinden takip edilebilmektedir.

Son Güncelleme: 10.07.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
UN HabitatKktcBahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
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