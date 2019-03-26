Bahçeli’de Ev Açmadan Tutuklanan Kişinin Üç Eve Daha Girdiği Tespit Edildi

POLİSİYE OLAYLAR...

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Bahçeli’de bu ay içinde hırsızlık amacıyla birçok eve girdiği tespit edilen ve tutuklanan O.İ’nin ileri soruşturmasında başka suçları da ortaya çıkarıldı.



Polis bültenine göre zanlının, o bölgede bulunan üç ayrı kişiye ait eve de cürüm işlemek kastıyla girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıktığı tespit edildi.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Ercan Havalimanı’ndan dün KKTC’ye giriş yaparken üzerinde 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunan S.Ç.(E-31) tutuklandı.



MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



Girne'de Kınalı Çorba isimli iş yerinde çalışmakta olan B.A.(E-44), dün bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak tahsil ettiği 2 bin 640 TL’yi iş yerine teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı.



MARKETTE HIRSIZLIK



Yine Girne’de E.Ç.(E-59), Nusmar Market’ten, 24 Mart’ta muhtelif markalarda gıda ve kozmetik ürünlerini çalmaktan tutuklandı.



ERCAN’DAN 18 BİN DOLARLA ÇIKARKEN YAKALANDI



Ercan Havalimanı’nda, A.K. (E-48) adlı kişinin, tasarrufundaki 18 bin Amerikan Doları’nı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı tespit edildi.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Para ve Kambiyo Yasası uyarınca, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para ile yurt dışına çıkışlarda yetkili birimlere bilgi verme zorunluluğu bulunuyor.



(ID/GÜL)