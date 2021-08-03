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Bahçeli'den Eski Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çirkin ithamlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Müzakereler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni destekliyoruz. Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine inemem. Onun dengi ve eşiti Rumlardır" ifadelerini kullandı.

03 Ağustos 2021 Salı 10:01
Bahçeli'den Eski Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çirkin ithamlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Müzakereler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni destekliyoruz. Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine inemem. Onun dengi ve eşiti Rumlardır. Çarpıtmasın, AKEL mensubu mu değil mi? EOKA militanı mı değil mi? Onu söylesin" şeklinde konuştu.

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Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesinde yayımlanan röportajında şunları kaydetti:

"AB'ye gelince, Kapalı Maraş'ın açılmasına baktıkları yer Yunanistan-Rum çizgisidir. Ne biliyorlarsa yapsınlar. Elle gelen düğün bayram. Bu tehditlere aldırış edilirse Kıbrıs'ta Türk varlığı tartışmaya açılır. Verilmiş bir karardan geri dönüş olmaz. Maraş'ın açılması ENOSİS defterinin bir sayfasını kapatacaktır. Rahatsızlıkları bundandır. Varsın rahatsız olsunlar, Kıbrıs Türklüğünün hakları, tarihsel çıkarları ve egemenlik kazanımları neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. Sayın Ersin Tatar demişti ki, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu. O yapılmıştır." Yapılan tekrar yıkılmaz, herkes aklını başına alsın. AB sabrımızı test etmesin."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMustafa Akıncı
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