Bahçeli'den Akıncı'ya terbiyesiz sözler! Akıncı'dan Bahçeli'ye cevap!

Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hakaret etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Akıncı’nın, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik, “Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi; "Bu ahmağın açıklaması, EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir" ifadelerini kullandı.

Cenevre'de bugün başlayacak Kıbrıs Konferansı’nın milli bir konu olduğunu söyleyen Bahçeli, “Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır” dedi.

Bahçeli, “KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, Ersin Tatar'ı eleştirmesi uyuyan komünist hücrelerin hayata geçtiğinin işaretidir. Bu ahmağın açıklaması, EOKA'cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir" şeklinde konuştu.

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

Akıncı, “Ağzından çıkan bir fikir olsa, katılmasak da, belki tartışma zemini olabilirdi. Ama ağzını her açtığında küfürden başka bir şey çıkmıyor. İlk defası değil ve sadece şahsıma karşı da değil. Şu an için biat ettiği kişi haricinde, hedef aldığı hemen herkese küfürle saldırıyor” dedi.

“BÖYLESİ BİR ZİHNİYETE AYNI ÜSLUPLA KARŞILIK VERMEK BİZE YAKIŞMAZ”

“Tabi, şu an biat ettiğine geçmişte neler söylediği de hatırlardadır” ifadelerini kullanan Akıncı, “Böylesi bir zihniyete aynı üslupla karşılık vermek bize yakışmaz. Sadece ‘kötü söz sahibine aittir’ diyorum ve bu çirkinliğe karşı tavır alan tüm yurttaşlarımıza ve örgütlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.