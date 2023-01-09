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Bahçeciler’e ayrıcalık yaptıran danışman kim !...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı'ndan bir danışmanın, Merkezi Cezaevindeki mahkum Enver Bahçeciler’i cezaevi içinde geziye çıkararak, gardiyanlardan da çay-kahve servisi istediği iddialarına karşın, Bakan Ziya Öztürkler'i soruşturma açmaya davet etti

09 Ocak 2023 Pazartesi 08:00
Bahçeciler’e ayrıcalık yaptıran danışman kim !...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı'ndan bir danışmanın, Merkezi Cezaevindeki mahkum Enver Bahçeciler’i cezaevi içinde geziye çıkararak, gardiyanlardan da çay-kahve servisi istediği iddialarına karşın, Bakan Ziya Öztürkler'i soruşturma açmaya davet etti

'Bakan Öztürkler'i, sorumluları bulması için soruşturma açmaya davet ediyoruz'

KTAMS olarak cezaevi çalışanlarına bu anlamda baskı yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Bengihan, cezaevi çalışanlarına düzeni bozacak, mahkumlar arası eşitsizlik yaratacak ve çalışanları da huzursuz edecek her türlü talebe karşı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

'Benzer durumun bir kez daha yaşanması halinde grev dahil demokratik hakkımız olan her türlü eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'i, kendi Bakanlığında yaşanan bu durumun sorumlularını bulması ve cezalandırması için ivedi olarak soruşturma açmaya davet ediyoruz'

-'Çalışanlar hem eski hem yeni cezaevi bir de hastanedeki mahkumlara hizmet veriyorlar'

Cezaevi çalışanlarının hem yeni cezaevine hem eski cezaevine hizmet götürdüğünü hem de sağlık sorunu nedeniyle hastanelerde yatan mahkumların güvenliğinden de sorumlu olduğunu anlatan Bengihan, bunun büyük fedakârlık gerektiren bir iş olduğunun altını çizdi.

Bengihan, 'Mahkûm ve tutuklu sayılarının artması, yeni cezaevini bile şimdiden yetersiz hale getirmiştir. Bu yetmezmiş gibi; İçişleri Bakanlığı yetkilileri, cezaevindeki mevzuata aykırı ve oradaki kurallar ve düzenin bozulması

yönünde davranış sergilemektedir' ifadelerini kullandı.

'Bu durum 'kimin kime şikâyet edileceği' noktasında çelişkilere neden oluyor'

Bu davranışların hem mahkumlar arasında ayrıcalık iddialarına hem de cezaevi çalışanlarının da kurallara aykırı davranış sergilemek zorunda bırakılmasına neden olacağını belirten Bengihan, mevzuata aykırı bu taleplerin Bakanlık yetkilileri tarafından yapılmasının da 'kimin kime şikâyet edileceği' noktasında çelişkilere neden olduğunu vurguladı.

Bengihan 'Yeni cezaevi, yüksek güvenlik önlemleri ve yeni mevzuat değişikliğiyle, mahkumların adil bir şekilde cezalarını çekmesi ve toplumuna kazandırılabilmeleri için yapılmıştır. Ancak Bakanlık yetkililerinin bu talepleriyle, hem cezaevi çalışanları mevzuata aykırı davranmaya zorlanmakta hem de mahkûm ve tutuklular açısından adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır' dedi.

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