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Bahçeciler'in oğlu da tutuklandı

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar Sadi Sancak, Betül Ciyaslıoğlu ve Mahmut Selkar’ın ardından Mehmet Bahçeciler de tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 14:41
Bahçeciler'in oğlu da tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar Sadi Sancak, Betül Ciyaslıoğlu ve Mahmut Selkar’ın ardından Mehmet Bahçeciler de tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Bahçeciler’İn Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Sadi Sancak’ın Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin Mehmet Bahçeciler ve Mahmut Selkar’ın ise Betül Ciyaslıoğlu’ya verdiğini anlattı. Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı Betül Ciyaslıoğlu’nun ofisinde yapılan aramada, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti. Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve Ciyaslıoğlu’nun bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı. Polis, zanlı Mahmut Selkar’ın konu bilgileri yeğeni olan Sadi Sancak’tan aldığını söylediğini belirtti. Polis, Mehmet Bahçeciler’in polise teslim olduğunu ve evinde yapılan aramada iki adet cep telefonunun bulunup emare alındığını söyledi. Polis, alınan cep telefonlarından I-phone modelin kime ait olduğunu bilmediğini beyan ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   

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