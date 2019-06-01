Bahçe temizliğinde çıkan otları tedbirsiz tutuşturdu yangına neden oldu

31.05.2019 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe - Mutluyaka yolunun batı kısmında bulunan A.K’ye ait bahçe evinin avlusundaki otları temizleyen John Izukamma Chılaka (E-44) temizlediği kuru otları yığın yaptıktan sonra gerekli emniyet tedbiri almadan yakması sonucu rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan ateş, bahçe evinin yakınında bulunan Taşkın ÖZTEMİZ’e ait arazi içerisine sirayet etmiş ve 10 dönümlük biçilmiş anız yanında 10 adet rulo balyanın yanmasına sebep olmuştur. Tutuklanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde 1.2.2018 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izni olmaksızın ikamet ettiği tespit edildi.

Olguları değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)