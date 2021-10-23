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Bahar Saner: Boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir

Başbakan Saner'in eşi Bahar Saner, video skandalından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahar Saner, 'eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir böyle bir gündemimiz yok' dedi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:52
Bahar Saner: Boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir

Bahar Saner'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: 

Kıymetli dostlar,

Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızla gündem yaratmayı tercih etmedik.

Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık.

Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum.

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Ancak yaratılan gündem ailemizden ziyade siyasal kirlenme yönüyle tüm toplumuzu derinden etkiledi.

Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir.

Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir.

Önemle vurgulamak isterim ki; toplumumuzun,bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi sorunları vardır.

Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok.

Saygı duyduğunuz için çok teşekkür ederim.

Saygı ve sevgiyle kalın:))

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