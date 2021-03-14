Bahar dönemi yükseköğrenim burs başvuruları yarın ve Salı günü yapılabilecek

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta tamamlan 2020-2021 Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvurusunu herhangi bir nedenle yapamayan öğrencilere geç başvuru adı altına ikinci bir şans veriliyor.

Yarın ve Salı günü yapılabilecek başvurularla ilgili tüm işlemler https://yobis.mebnet.net internet adresinden gerçekleştirilecek.

