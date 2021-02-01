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Bahar dönemi burs başvuruları başladı

Başvurular online yapılacak..

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:00
Bahar dönemi burs başvuruları başladı
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2020-2021 Öğretim Yılı Bahar  Dönemi  yüksek öğrenim burslarına başvurular bugünden itibaren 28 Şubat’a  kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak  gerçekleştirilecek.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan açıklamada,  yükseköğrenim gören  ve 2020-2021 Bahar Dönemi için burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin yukarıda belirtilen internet adresinden gerekli işlemleri tamamlamak suretiyle başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

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KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de yine https://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncellemeleri  ve  transcript ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yüklemek suretiyle başvurularını tamamlamaları gerektiği ifade edilen açıklamada, T.C. ve 3.Ülkelerde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmediği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 12:33
Anahtar Kelimeler:
Bahar Dönemi Burs Başvuruları
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