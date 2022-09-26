Bahar Denizoğlu Türkiye'de KKTC'yi temsil etmenin gururunu yaşadım

BAHAR DENİZOĞLU TÜRKİYE'DE KKTC'Yİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞADIM

Ergün Yahat

KKTC'nin başarılı eğitmeni Bahar Denizoğlu önce Turkiye'de başarılı iş kadını olarak seçilmesinin ardından (kadına şiddete hayır) plaketi ardından kimsesiz çocuklara sahip çıkması plaketi, ardından başarılı iş kadını olarak plaket alımı için Turkiye'de altın yıldızlar ödülü alırken oyunculuk, diziler, tv programları ve en güzeli de bu ödülleri taşıyan Bahar Denizoğlu, buradaki yetkililere sitem etti.

Gururla Kıbrısı temsil etmenin gururunu yaşadım. Bizim adamızdaki başkanlarımız nerde?

Orada tüm değerli sanatçıların karşısında bu ödülleri alırken. kendimi deil Kıbrısı yavru vatanımı temsil etmenin gurununu sonuna kadar yaşadım yaşaycağımda...