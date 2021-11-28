Bahar Denizoğlu'dan açıklama

BAHAR DENİZOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Ergün YAHAT

Lefkoşa Kermiya bölgesinde dün yaşanan asansör olayı ile ilgili Bahar Denizoğlu kuaför güzellik akademisi sahibi olayın gerçek anını KIBRIS MANŞET okurları ile paylaştı.

Bahar Denizoğlu'nun açıklaması şöyle;

Olay bana ait ilk ben kaldım asansör içinde kaldım ve asansor koptu gibi aşagıya boşluğa düştü. Ellerim parçalandı ta ki çıkayım yanlız başıma çıktım sekreterim dışarıdaydı aradım gelsin mağazadaydı. İyi diilim dedim taki olayı anlatayım asansöre bindi o da kendime mi bakayım ona mı derken bir de o kaldı arkamdan.1 saat da o kaldı yardım destek istedim vatantadaşlardan ve itfaiyeden 1 saat sonra cıkabildim asansörden halen daha kendimde değilim inanın Lefkoşa Kermiya bölgesinde yaşanan olay böyledir gerekli şikayetleri ilgili yerlere yapacağım dedi.