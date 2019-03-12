Bağlıköy şehitleri yarın düzenlenecek törenle anılacak

Bağlıköy şehitler, yarın Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak..Saat 10.00’da başlayacak törende, çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe konulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlik özel defterinin imzalamasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmeni Esma İneci tarafından yapılacak.

Şiir okunmasının ardından, Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu konuşacak. Tekrar şiir okunmasından sonra ise dua edilecek.