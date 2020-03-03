Bağlıköy şehitleri anılacak

Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törende çelenkler konacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, tören dua okunmasıyla sona erecek.
03 Mart 2020 Salı 08:11
Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törende çelenkler konacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, tören dua okunmasıyla sona erecek.
Son Güncelleme: 03.03.2020 12:14