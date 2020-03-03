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Bağlıköy şehitleri anılacak

Bağlıköy Şehitleri için 13 Mart Cuma günü saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde anma töreni düzenlenecek. 

Bağlıköy şehitleri anılacak

Bağlıköy Şehitleri için 13 Mart Cuma günü saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde anma töreni düzenlenecek. 

03 Mart 2020 Salı 08:11
Bağlıköy şehitleri anılacak
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Bağlıköy Şehitleri için 13 Mart Cuma günü saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde anma töreni düzenlenecek. 

Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törende çelenkler konacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, tören dua okunmasıyla sona erecek. 
 

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:14
Anahtar Kelimeler:
Bağlıköy şehitleri
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